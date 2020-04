Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Infine, i Vigili comunicano che alla data del 9.4.2020 sono state controllate in totale n. 681 persone, di cui sanzionate n. 34.

Nell’arco di una settimana circa sono già due le persone sanzionate per guida senza patente.

Il passeggero K A……K risultava essere sprovvisto di documento valido di soggiorno sul territorio nazionale. Il soggetto veniva quindi sottoposto a fotosegnalamento presso la locale Compagnia Carabinieri di Novi Ligure e invitato a presentarsi presso l’ufficio stranieri della Questura di Alessandria per le procedure di rito; lo stesso sarà denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria. A entrambi i soggetti è stata quindi applicata anche la sanzione amministrativa per la circolazione senza motivi di necessità.

Alle ore 18.00 circa del giorno 9.4.2020 Personale della Polizia Municipale di Novi Ligure durante uno dei numerosi posti di controllo giornalieri finalizzati alla verifica della circolazione di pedoni e veicoli durante la presente emergenza COVID19, fermava un veicolo con a bordo due persone di origine extracomunitaria, entrambi non residenti a Novi.