Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Ieri, invece, la ditta Rivalta Spedizioni, in collaborazione con un loro importante cliente, ha donato 400 uova di Pasqua al Comune che saranno distribuiti, insieme ai buoni spesa, alle famiglie tortonesi in difficoltà.

Nel pomeriggio, invece, è iniziata la distribuzione delle “carte acquisti” spendibili presso i supermercati della città, finanziati dal fondo di solidarietà messo a disposizione dal Governo per le famiglie in difficoltà economica. La distribuzione proseguirà anche nella mattinata di domani.

Sempre stamattina ha ripreso a funzionare il servizio di Polizia municipale con la riapertura del comando di via Anselmi e il rientro in servizio di una parte degli agenti e dei commissari che hanno potuto riprendere la loro attività, compresi i controlli del rispetto delle norme di contenimento del contagio, che continueranno ad essere svolti anche dalle altre forze dell’ordine.