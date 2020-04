Il calcio giocato dal Derthona manca più che mai, in questo tempo che dovrebbe essere un finale appassionato di stagione, e invece è purtroppo vissuto in una strenua lotta per sconfiggere un’epidemia che ha colpito, purtroppo gravemente, anche la nostra bella città.

Proprio in questa Pasqua particolare, abbiamo pensato di riprendere un testo fondamentale della biblioteca derthoniana “𝙊𝙩𝙩𝙖𝙣𝙩𝙖 𝘼𝙣𝙣𝙞 𝙙𝙞 𝙍𝙪𝙜𝙜𝙞𝙩𝙞” e di estrarne alcune parti per farne una suggestiva narrazione video, in modo da ricordare a tutti i tifosi come è nata la squadra di cui siamo ferventi appassionati.

A partire da domani, Pasquetta, ogni lunedì e giovedì alle h. 21, pubblicheremo le prime 10 puntate di “Derthona Story”, la video raccolta a puntate della nascita dei Leoni del calcio.

L’opera è stata realizzata e coordinata dall’infaticabile Marco Pagano.

In anteprima, nell’attesa della prima pubblicazione delle puntate, ecco il video in cui Raffaele Vaccari presenta “𝙊𝙩𝙩𝙖𝙣𝙩𝙖 𝘼𝙣𝙣𝙞 𝙙𝙞 𝙍𝙪𝙜𝙜𝙞𝙩𝙞” e legge l’introduzione, che dà il senso dell’opera edita nel 1988 e disponibile in lettura in formato digitale nella Biblioteca Digitale Derthona https://www.nsderthona.org/galleria/biblioteca/

Grazie, in primis, a Raffaele Vaccari per i contributi, mentre le fotografie utilizzate sono in gran parte dall’archivio web di immagini di Noi Siamo il Derthona e del Comune di Tortona.

Appuntamento sulla pagina Facebook di Hic Sunt Leones Derthona per seguire le puntate che verranno via via pubblicate di “Derthona Story” :