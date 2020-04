A Tortona, ma anche nelle altre città, c’è la corsa all’acquisto delle mascherine in farmacia, che sono diventate introvabili.

Ma quando e come servono queste mascherine?

Un domanda non retorica, perché sempre più spesso si vedono persone di rientro dalla spesa, o che sono in giro da sole per i casi previsti dalla legge, che camminano per le strade (all’aperto e quindi non in un luogo chiuso e potenzialmente pericoloso) da soli e senza nessuno intorno, indossando la mascherina, quando, in questo caso, sarebbe perfettamente inutile.

Stiamo passando da un menefreghismo assoluto cioé persone che fino a poche settimane rimanevano una appiccicata all’altra e inevitabilmente rimanevano contagiate, ad un inutile esagerato, eccesso di zelo.

Per chi non lo sapesse, infatti, non tutte le mascherine sono uguali e non tutte servono a certi scopi. Anche quelle più utili che usano medici e infermieri, indossarle all’aperto, se non ci sono persone accanto a noi, non serve assolutamente a nulla, se non a farle consumare.

Già, forse non tutti lo sanno, ma le mascherine si consumano e poi, passato un determinato tempo, non servono più a nulla e indossarle diventa praticamente inutile.

Invitiamo quindi tutti i lettori di oggi Cronaca a perdere mezz’ora del loro tempo, collegarsi su siti istituzionali (parliamo ovviamente di siti medici come Oms, Ministero Salute, Istituto superiore della Sanità, Protezione Civile o altri) per acquisire una corretta conoscenza su quando e come usare la mascherina ed in particolar modo quella chirurgica visto che quelle coi filtri (molto più costose ma con una diversa funzione) servono soprattutto a medici e infermieri o altre persone in “prima linea” costrette a lavorare in gravi situazioni di rischio.

Iniziamo a farci una cultura perché almeno per qualche mese a venire, è probabile che avremo ancora necessità di usare le mascherine e siccome la loro produzione, vista la crescente domanda non è in grado di soddisfare tutta la richiesta, forse è il caso di iniziare a risparmiarle, imparando quando e come usarle.