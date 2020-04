Il punto del sindaco Lucchini



“Nell’occasione di queste festività il nostro pensiero e la nostra gratitudine vanno in particolare a coloro che affrontano in prima linea questa emergenza: non solo gli operatori sanitari, di cui conosciamo il grande impegno quotidiano, ma anche tutti coloro che, sebbene meno visibili, mandano avanti servizi indispensabili per noi e per la città. Voglio ringraziare anche tutta la mia comunità che si è dimostrata fortemente coesa in questa occasione difficile, dando prova di grandissima generosità e alto senso di responsabilità. A tutti i miei concittadini vanno i miei più fervidi auguri affinché trascorrano la Santa Pasqua in salute e serenità” dichiara il sindaco Lucchini.



Morto Giuseppe Panaro, lutto per il territorio acquese. Lucchini: «Scompare un uomo al servizio della comunità»



È morto, stamattina 12 aprile, Giuseppe Panaro, sindaco di Castelletto d’Erro.



“Oggi ho appreso la tragica notizia della scomparsa di Beppe Panaro, carissimo amico e stimato collega, con cui ho condiviso numerosi progetti. Ha combattuto fino alla fine con tenacia ma la malattia ha avuto il sopravvento. Scompare con lui non solo un amministratore, ma un uomo al servizio della comunità, innamorato del suo territorio, per il quale si è speso con la passione e l’umanità che lo contraddistinguevano. È un grave lutto per tutta la nostra comunità” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.



Bollettino – ore 19



Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 72. Sono 317 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 14.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 51, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 6 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 45 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.