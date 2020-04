Il Comune di Tortona informa la popolazione che nei prossimi giorni saranno illustrate le modalità per accedere ai buoni spesa con i fondi di circa 144 mila euro erogati dallo Stato al Comune di Tortona.

Sul sito del Comune, accessibile anche dal nostro giornale cliccando sull’apposito banner in home paghe, verrà indicato come fare.

“Nel frattempo – dicono in municipio – il servizio “SpesAnziani” avviato alcune settimane fa diventa un servizio di “Spesa solidale” che sarà fin da domani, a disposizione delle persone in difficoltà in questo momento, contattando i numeri di telefono 0131-864.249 e 366-9321149. L’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di volontariato sta anche organizzando una colletta alimentare con gli operatori della grande distribuzione che sarà avviata al più presto.”

Intanto la società ICA, concessionario del servizio per conto del Comune di Tortona, comunica che la scadenza degli abbonamenti per i parcheggi in città, compreso il parcheggio sotterraneo “Passalacqua”, è stata prorogata a lunedì 6 aprile, in attesa di ulteriori provvedimenti.