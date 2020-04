Giovedì 2 aprile ricorre la “Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo”.

Il Comune di Tortona insieme alle cooperative Azimut ed Egeria che, in rete con le Scuole, proseguono il servizio di supporto educativo seppure “a distanza”, propongono un’iniziativa per dare, anche in questo momento particolarmente difficile, la giusta evidenza a questa giornata.



I bambini sono invitati a dare sfogo alla loro fantasia e creatività, per “colorare” balconi e terrazzi della città di blu.



Possono appendere disegni ai balconi, manifesti, ogetti e ogni altra cosa sia di colore blu.

Un piccolo gesto perchè anche a distanza, si può essere vicini!