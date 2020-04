Il punto del sindaco Lucchini



“La situazione continua a rimanere stabile; tuttavia, nonostante i minori ricoveri e la pressione ridotta sull’ospedale “Mons. Galliano”, non possiamo allentare la nostra vigilanza e la nostra attenzione. Anche per le imminenti festività, caratterizzate fra l’altro da un tempo atmosferico particolarmente benevolo, raccomando ai miei concittadini di perseverare nel rispetto delle regole di sicurezza. Le misure finora adottate stanno finalmente mostrando i primi segnali di efficacia sul contenimento del contagio e, proprio per non vanificare gli sforzi compiuti finora, tutti noi dovremo continuare ad essere rigorosi nell’applicazione delle misure: stiamo affrontando un’emergenza di portata globale che non può essere sottovalutata e che ci costringe all’adozione di comportamenti inimmaginabili fino a poco tempo fa. In queste festività, facciamo sentire la nostra vicinanza ai familiari a noi lontani, utilizzando le tecnologie che fortunatamente abbiamo a nostra disposizione, ma rimanendo fisicamente distanti” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 70 (di cui 38 donne e 32 uomini). Sono 304 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 9.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 52, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 7 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 45 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.

