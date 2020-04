Venerdì 10 aprile è iniziata la distribuzione dei “buoni spesa” per le famiglie in difficoltà. Sono già stati distribuiti oltre 20.000 euro in carte acquisti spendibili nei supermercati della città.

Considerato l’elevato numero di domande pervenute e il ridotto numero dei dipendenti in servizio a causa delle norme imposte dal Governo, la distribuzione proseguirà martedì 14 aprile con la seguente modalità: i beneficiari riceveranno una chiamata telefonica da parte degli Uffici comunali per concordare la consegna.

Ricordiamo che è ancora possibile presentare domanda compilando l’apposito modulo online sul sito del comune di Tortona alla pagina https://www.comune.tortona.al.it/spesa-solidale.

Ufficio Stampa Comune di Tortona