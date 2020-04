ll corona virus ha messo in quarantena la democrazia diretta e partecipata, cioè i Movimenti, purtroppo a tutto vantaggio dei nemici dell’ambiente, della salute, della pace e della nonviolenza. Di Covid-19 se ne sta scrivendo e parlando moltissimo, a proposito e sproposito. Chissà se, a tempesta mitigata, la tragedia avrà almeno lasciato negli italiani la coscienza che il sistema sanitario regionalizzato, quello che per anni e anni noi abbiamo denunciato, è responsabile dell’ecatombe e dunque non dovrà riproporsi tale e quale. Sarebbe la nascita di un Movimento nazionale finora circoscritto a chi, come noi, è rimasto saldo sui principi di Giulio Maccacaro

Anche il nostro Sito e la conseguente Lista stanno subendo la quarantena dei Movimenti. Ci siamo limitati in questo periodo a pochi post: La disabilità ai tempi del coronavirus: clicca qui, e una riflessione di Ángel Luis Lara: “Non torniamo alla normalità. La normalità è il problema”: clicca qui.

Infine, per affrontare il futuro, ci poniamo l’impegno di indicare le responsabilità nella gestione del Covid19. Cominciamo con l’affermare che molte domande sulle responsabilità dell’epidemia trovano risposta dalla trasmissione di Report su Rai 3 del 20 aprile 2020, intitolata “Il pasticcio piemontese”: clicca qui.

Rete Ambientalista Alessandria