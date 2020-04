In merito all’articolo “Nel Tortonese il virus fa strage di morti: Casalnoceto +800%, Pontecurone + 533%, Tortona + 369%, Castelnuovo + 209%”, vorrei precisare che i dati ufficiali registrati sui decessi avvenuti nel Comune di Casalnoceto sono stati attribuiti a cause differenti rispetto alla pandemia in atto e solo per due è stata ipotizzata la possibile connessione con l’infezione da COVID-19.

Chiederei di precisare quanto sopra per evitare di procurare ingiustamente allarme nella popolazione.

Grazie

Giuseppe Cetta Sindaco di Casalnoceto

Ringraziamo il Sindaco di Casalnoceto per la precisazione. E’ evidente che tutti quei morti non sono per il virus, ma se un comune come quello di Tortona, ad esempio, negli ultimi 20 anni nel mese di marzo ha avuto in media tra i 35 e 40 morti e improvvisamente ne conta 112 a cosa sarà dovuto questo?

Certo qualcuno in più potrebbe esserci ma gli altri? Davvero non c’entra così poco il virus?

Poi è ovvio che in un piccolo come come Casalnoceto che nel marzo dello scorso anno ha registrato solo un decesso e il mese scorso 9 la percentuale fa presto a salire dell’ 800% ma questi sono numeri sui dai istat.