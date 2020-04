BUONI SPESA PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Si informa che l’Amministrazione Comunale di Novi Ligure, applicando l’ordinanza n. 658 della Protezione Civile, ha disposto l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Sulla home page del sito istituzionale è pubblicata la notizia con le modalità per fare richiesta e l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati che verrà aggiornato in caso di nuove adesioni.