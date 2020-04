Lunedì 20 aprile avrà avvio il nuovo progetto “Pronti per ripartire”, con cui l’Amministrazione di Bordighera intende sostenere stabilimenti balneari e operatori commerciali affinchè possano ricominciare la propria attività non appena sarà consentito.

Due le iniziative in programma, in collaborazione con Docks Lanterna.

La prima è dedicata agli stabilimenti e prevede il posizionamento di scarrabili per il ritiro dei rifiuti in quattro punti del lungomare Argentina, all’altezza dei bagni Kukua, Atù, Maoma e Vernier. Il calendario dispone nella giornata del lunedì il conferimento di ingombranti; in quella di mercoledì, il conferimento del legno; il venerdì infine il conferimento del ferro. Saranno inoltre distribuiti sacchi per la carta e per la plastica e sarà aumentato il numero dei ritiri.

La seconda iniziativa coinvolge invece le attività commerciali; i cassoni per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti saranno posti in piazza del Mercato, piazza della Stazione, piazza del Solettone e Città Alta.

Presso tutti gli scarrabili, sia sul lungomare sia in città, sarà presente un operatore per fornire assistenza e per guidare la raccolta differenziata.

Per usufruire del servizio è necessario prendere preventivamente contatti con Docks Lanterna, al numero 0184 264737.

“Continua la nostra attività di sostegno a favore delle attività di Bordighera.” commentano gli Assessori Marzia Baldassarre e Melina Rodà. “Con questo progetto poniamo in essere un’azione concreta per tutti coloro che stanno lavorando per ripartire non appena le disposizioni lo permetteranno. Siamo al loro fianco e continueremo ad esserlo, perché solo uniti potremo superare questa emergenza”.

Presso tutti gli scarrabili, sia sul lungomare sia in città, dalle 8.00 alle 12.30 sarà presente un operatore per fornire assistenza e per guidare la raccolta differenziata.