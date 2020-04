Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’uomo è stato accompagnato al Comando per gli accertamenti di rito, sottoposto ai rilievi foto- dattiloscopici, al termine dei quali è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’arma, un coltello a serramanico con una lama di 7 cm, è stata sequestrata.

Giunti sul posto gli Agenti hanno rilevato la presenza di un uomo, un cittadino alessandrino di cinquant’anni, in evidente stato di alterazione che, anche in presenza del personale operativo, proferiva frasi minacciose nei confronti di un altro individuo presente sul posto insieme alla sua compagna.

Nella giornata di martedì 31 marzo, gli Agenti del Comando di Polizia Municipale, durante i consueti controlli del territorio, sono intervenuti in via Guasco, a seguito di una segnalazione dei Volontari della Polizia Municipale relativa ad un individuo di sesso maschile, armato di coltello.