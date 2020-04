Brillante intervento dei Vigili del fuoco di Tortona, in viale Einaudi per un allagamento davvero ingente.

E’ avvenuto al primo piano di un appartamento in viale Einaudi in un edificio che fa angolo via Baxiglio, nei pressi della rotonda.

Forse a causa dell’usura, un tubo dell’impianto di riscaldamento si è rotto. La proprietaria che si trovava all’interno ha visto l’acqua scorrere a fiotti all’interno della casa. Per sua fortuna il termosifone col tubo rotto si trovava vicino ad una porta-finestra e così dopo aver dato l’allarme chiamando i pompieri la donna ha iniziato ad indirizzare l’acqua verso il balcone e quindi in strada.

La fuoriscita d’acqua è stata tale che dopo pochi minuti, quando sono arrivati i Vigili del Fuoco l’impianto si era quasi tutto svuotato. I pompieri lo hanno chiuso ed hanno chiamato il tecnico addetto al riscaldamento che ha provveduto ad aggiustare il guasto.

Sempre nella stessa giornata i pompieri sono stati impegnato in un’edificio cittadino per rimuovere delle tegole pericolanti che rischiavano di cadere.