Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte degli Agenti del Comando di Polizia Municipale di Alessandria. Sono state impiegate pattuglie in auto e pattuglie in bicicletta che hanno provveduto, in particolare, al controllo delle aree verdi cittadine. Nel pomeriggio sono stati utilizzati anche i droni.

Complessivamente nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, sono 124 le persone controllate e 26 le attività commerciali. 8 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid19. I controlli proseguiranno in modo serrato anche nel week end.