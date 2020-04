“Quando nel giorno dell’Epifania abbiamo ascoltato l’annuncio della data della Pasqua – dice il Vescovo di Tortona Vittorio Viola – mai avremmo pensato di doverla vivere in questo modo: l’impossibilità di radunarci in assemblea, che ha già segnato questa quaresima, diventa per noi una fatica ancor più grande nei giorni delle festività pasquali. L’assemblea convocata attorno all’altare per ascoltare la Parola del Signore e spezzare il Pane, è la manifestazione più vera del nostro essere Chiesa. Il non poterci radunare ci pesa ma non ci priva del bene assoluto della Pasqua, della quale abbiamo bisogno per vivere. Ancor più in questi giorni segnati dall’incertezza e dalla paura, dalla sofferenza e dal lutto.”

Per cercare di lenire questa sofferenza e comunque stare vicino ai fedeli oltre a rosario e messa che vengono effettuati tutti i giorni in streaming, in occasione delle feste pasquali la Chiesa Tortona ha disposto diversi interventi. Quelli della settimana santa li pubblicheremo più avanti, oggi ci limitiamo a segnalare i link per la Domenica delle Palme, validi, però, anche per il resto delle celebrazioni:.

Trasmissione delle celebrazioni.

Tutti i fedeli sono invitati a unirsi in preghiera dalle proprie abitazioni, anche grazie alla trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi.

I media della CEI – a partire da TV2000 e dal Circuito radiofonico InBlu – copriranno tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre.

I media diocesani trasmetteranno tutte le celebrazioni presiedute dal Vescovo nella chiesa Cattedrale. Questi i riferimenti:

Per coloro che trasmettono le celebrazioni dalle parrocchie, ricordo quanto indicato dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della CEI: «La celebrazione eucaristica va svolta in un luogo sacro, ponendo la doverosa attenzione alla cura e al corretto svolgimento delle diverse sequenze rituali. Non è rispettoso del Mistero celebrato, mai e neanche in situazioni come questa, soprattutto per trasmissioni in tv e mediante i social, affidarsi a celebrazioni improvvisate in qualunque luogo (fuori dall’aula liturgica) e poco curate».

Domenica delle Palme

Per la Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme si distingue tra la celebrazione in Cattedrale e quella nella chiesa parrocchiale.

In Cattedrale si osservi la seconda forma prevista dal Messale Romano (MR pag. 120).

In Parrocchia si osservi la terza forma: ingresso semplice (MR pag. 121), che non prevede la benedizione dell’ulivo. Per tanto, anche dopo la celebrazione, non ci sarà alcuna distribuzione dell’ulivo ai fedeli.

La benedizione impartita dal Vescovo raggiungerà i fedeli ovunque si trovino ed eventualmente i rami di ulivo che avranno con sé nelle loro case.

Orario delle celebrazioni video-trasmesse:

Chiesa Cattedrale: ore 09.30

Basilica di San Pietro: ore 11.00