“Un nuovo passatempo pensato per rallegrare l’ennesimo weekend in quarantena, a cura dell’associazione “Incontri DiVini” e’ stata organizzata per sabato 2 maggio.

Questa volta si tratta di un trivial game, una sfida tra partecipanti a tema vinicolo dal titolo “Calici senza Frontiere”.

Il gioco e’ rivolto a tutti gli appassionati di vino ma anche a chi vuole passare un’oretta in compagnia.L’appuntamento e’ online alle ore 21 sulla piattaforma Zoom Meeting.

Per partecipare basta scrivere una mail a info.incontridivini@gmail.com oppure inviare un messaggio al numero 3791851796″