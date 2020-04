Tanti tortonesi la ricorderanno sicuramente perché per tanti anni ha lavorato come infermiera dipendente dell’Asl di Alessandria all’ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona.

Prima come infermiera al reparto di Medicina e poi al Pronto Soccorso cittadino.

Da un anno aveva raggiunto a pensione ed era stata collocata a riposo ma non ha potuto godersela perché il Coronavirus se l”è portata via. Ennesima vittima giovane, rispetto alla media dei decessi per Covid-19, che si verifica a Tortona dove sembra che qui, le statistiche non siano rispettate.

Parliamo di Angela Vinci, 68 anni, residente a Tortona, ennesima vittima di un’emergenza che non sembra avere mai fine.

Angela era molto conosciuta a Tortona e molto stimata anche dai colleghi, ai quali ha lasciato ricordi indelebili, ed infatti anche il Sindaco di Tortona su richiesta degli tanti infermieri e medici che la conoscevano e che ogni giorno affrontano situazioni molto difficili in un lavoro sempre più duro, ha voluto ricordala per il lavoro e per l’impegno profuso all’interno del nosocomio cittadino.

“Oggi – ha detto Federico Chiodi – vorrei ricordare in particolar modo una persona deceduta a causa del Coronavirus. Lo faccio anche per venire incontro a una richiesta fatta espressamente dagli infermieri che stanno lottando nei nostri ospedali. Purtroppo si è ammalata di Covid-19 ed è deceduta Sicuramente è una situazione difficile quella che stanno affrontando i nostri medici, i nostri infermieri e anche i pazienti”.

“Siamo veramente tristi per la sua dipartita – dice l’assessore Marzia Damiani e collega di Angela – era una donna meravigliosa, sempre sorridente e gentile con tutti.”

Angela era originaria di Troina in provincia di Enna e ricordare l’infermiera Tortonese anche il sindaco di Troina, Fabio Venezia con un messaggio su un giornale online dedicato ai problemi della salute: Assocarenews (https://www.assocarenews.it/) che riportiamo di seguito “Un’altra tragica notizia per la nostra comunità dice il primo cittadino di Troina – la nostra concittadina Angela Vinci, da molti anni residente a Tortona (Piemonte), ha contratto il Covid-19. La comunità di Troina si stringe al dolore dei familiari ”.

In questo triste momento noi abbiamo deciso di ricorda pubblicando due immagini in cui era felice e sorridente.