Dopo il progetto per la Spesa Solidale, già avviato in collaborazione con la Consulta del Volontariato, nelle prossime sul sito del Comune di Tortona sono disponibili i moduli per l’assegnazione dei buoni spesa finanziati dal fondo di solidarietà istituito dal Governo, con l’erogazione al Comune di Tortona di circa 144 mila euro-

La procedura più veloce e semplice è quella della complilazione del modulo online pubblicato online sul sito istituzionale comune.tortona.al.it, con compilazione ed invio telematico,.

E’ possibile anche stamparlo e consegnarlo presso l’atrio del Municipio, ma questa procedura oltre a provocare assembramenti è più lunga e le erogazioni potrebbero subire rallentamenti.

Gli aventi diritto sono le persone in difficoltà a causa dell’attuale crisi che riceveranno delle “carte acquisti” da utilizzare presso gli esercizi commerciali che hanno aderito, per comprare beni di prima necessità.Una misura di sostegno all’attuale emergenza sociale che si affianca ai servizi già avviati, e che proseguono, di “SpesAnziani” e di consegna di generi alimentari e di prima necessità effettuata con il supporto dei volontari delle associazioni ed i ragazzi del Servizio Civile del Comune.

Per questi servizi e per informazioni sulle “carte acquisti” è possibile contattare il numero 0131-864249.

“Sono due iniziative che agiscono sullo stesso ambito però leggermente differenti – dice il Sindaco Federico Chiodi – la spesa solidale è l’acquisto di beni di prima necessità da parte del Comune grazie a quel fondo della consulta delle associazioni di volontariato (CAV). Beni che verranno consegnati a domicilio delle famiglie e per cui è possibile donare sull’iban del CAV . Abbiamo già raggiunto anche qui una cifra piuttosto ragguardevole quindi ringrazio tutti quelli che hanno voluto contribuire a quest’iniziativa a cui si aggiungerà anche del materiale recuperato con una colletta alimentare.”

“Il progetto dei buoni spesa invece, – conclude Chiodi – riguarda 144.000 euro da parte del Governo ai comuni proprio lo scopo per combattere l’emergenza sociale. Ecco abbiamo deciso quindi di rilasciare delle tessere delle carte acquisti da utilizzare presso gli esercizi commerciali che hanno aderito e aderiranno . Questo servizio permette quindi di dare un po’ più di respiro a tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà in questo periodo.”

A Tortona resta attivo il servizio spesa anziani che permette di portare la spesa a domicilio degli anziani (in questo caso pagata dall’utente).per tutte quelle persone che non possono muoversi da casa per andare a fare la spesa, sia perché sia perché sono in quarantena, malate oppure semplicemente non riescono a muoversi per altri problemi.

Il numero da chiamare è 01 31 86 42 49.