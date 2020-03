Il Decreto dell’11 marzo 2020 ha “ ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” disponendo la chiusura dei mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Valutato quindi che i mercati su area pubblica alimentari e non alimentari compresi i mercati riservati ai produttori agricoli presenti sul territorio del Comune di Tortona non sono ordinariamente recintati e che, anche alla luce delle priorità d’intervento che è necessario mettere in campo in questa situazione di emergenza sanitaria che attraversa il Paese e la nostra città in particolare e della disponibilità di forze umane e materiali disponibili allo stato attuale, non risulta possibile realizzare in via straordinaria una recinzione ed un controllo degli accessi, anche per la sola sezione alimentare, dei vari mercati.

Pertanto, in coerenza con la generale esigenza di andare verso ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto di adottare l’ordinanza contingibile ed urgente n. 49 del 13 marzo 2020 finalizzata alla la sospensione di tutti i mercati su area pubblica, alimentari e non alimentari, compresi i mercati riservati ai produttori agricoli a far data dal 13 marzo sino al 25 marzo, salvo diverse ed ulteriori disposizioni.

Ufficio stampa Comune di Tortona