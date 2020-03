Fra i tanti libri pubblicati, da Renzo Maggiore, uno ideale, anche per il momento che stiamo vivendo, è il manuale formativo “Saper essere. La competenza umana fondamentale” di Chiado Editore, su cui si è basata anche una trasmissione condotta su Radio Kaos Italy e tuttora presente in podcast su MixCloud al link https://www.chiadobooks.it/libreria/saper-essere. Un libro sulla ‘competenza umana fondamentale’ quello che Renzo Maggiore, formatore e life coach triestino con esperienza ventennale sul campo, manda per la seconda volta alle stampe grazie all’editore portoghese Chiado.

Trattando di materie ‘trasversali’, che valgono cioè in tutti i campi, questo manuale sviscera nei dettagli il ‘Saper essere’: dall’Ascolto attivo alla Comunicazione efficace, dai processi di apprendimento a quelli motivazionali, dall’Intelligenza emotiva allo sviluppo creativo, dagli elementi della Leadership alla scienza sistemica applicata alle Risorse Umane, passando per l’ermeneutica delle fiabe e l’azione di orientamento al lavoro e alla vita. Un compendio di studi scientifici e applicazioni sul campo di un docente/formatore operante in enti di formazione professionale, scuole, enti pubblici e aziende. Un manuale completo e interattivo, attraverso cui il lettore può analizzare a fondo se stesso e fissare nuovi orizzonti di crescita. Per questo, il volume, già presente in diversi istituti scolastici di Trieste e Roma, è consigliabile a chiunque voglia capire di più sui processi interiori, relazionali ed organizzativi, a chi desideri aumentare innanzitutto il proprio livello di consapevolezza.

In particolare, il libro nasce dalle esperienze scolastiche dell’autore che l’hanno portato ad indagare i motivi del disagio provato sui banchi di scuola e nello studio. Per questo, i primi destinatari dell’opera sono gli insegnanti di ogni ordine e grado, ai quali Maggiore ha dedicato la sua tesi di laurea in Scienze dell’Educazione e alcuni saggi presenti nelle appendici del manuale. Ma anche genitori, studenti, manager e leader politici possono trarre grande giovamento da “Saper essere, la competenza umana fondamentale”.

Come semplificare il concetto di Saper essere? Ecco le parole dell’autore:

“Il Saper essere – a mio modo di vedere – è la competenza più importante per una Persona ed un Professionista perché contiene tutta una serie di capacità, attitudini e abilità sociali: potremmo dire che tale competenza corrisponde alla cosiddetta “Intelligenza emotiva”, sempre più apprezzata in tutti i contesti. Nelle aziende non basta saper far bene il proprio lavoro dal punto di vista operativo, ma occorre sempre più rispettare criteri valoriali e comportamentali in linea con la cultura del sistema. Un professionista serio sa anche comportarsi, comunicare in modo efficace. La comunicazione d’altronde ci accomuna tutti perché “non possiamo non comunicare”. Certe conoscenze, nella relazione ed educazione, servono eccome! Ad esempio, un padre ed una madre sono i manager della famiglia: devono gestirla a tutti i livelli dando l’esempio attraverso una grande coerenza tra valori dichiarati e comportamenti effettivi. La leadership, tema trattato a fondo nel manuale, è fondamentale in tutti i sistemi umani. Purtroppo i ruoli, specialmente in Italia, non garantiscono che chi li interpreta abbia certe competenze. L’istruzione e la cultura in questo senso sono ancora deficitarie ed i formatori si inseriscono tra le figure che più si adoperano per sopperire alle lacune sul saper essere.”

Dunque il Saper essere di può apprendere e coltivare nel corso dell’esistenza, non soltanto facendo tesoro delle esperienze, ma anche approfondendo questi temi, comprendendo come avvengono i processi nella nostra e altrui ‘mappa mentale’. L’educazione è per sempre!

Suggerimenti del formatore a studenti, genitori, insegnanti e manager.

Studenti: Avere un obiettivo salva la vita! Ricordatevi che siete persone uniche e che il futuro è nelle vostre mani.

Genitori: Il compito prioritario è rendere prima possibile autonomi i figli.

Insegnanti: La prima cosa da insegnare è come studiare e come apprendere.

Manager: Avete a che fare con Persone, non con numeri! Dunque: Al centro la Persona!

Breve biografia dell’autore

Nasce a Trieste e si laurea in Scienza Politiche con una tesi sugli insegnanti, da cui prende vita il percorso di studi che lo porta a diventare un esperto di “Saper essere”. Lavora dal 1999 come formatore e consulente presso agenzie di formazione professionale, aziende, enti pubblici, scuole, università, associazioni, facilitando il percorso professionale, relazionale e spirituale di molte persone. Svolge attività di cantautore; ha ideato e condotto programmi radiofonici. Pubblica libri di poesia, prosa, saggistica e filosofia zen. Dall’anno 2004 ad oggi sono uscite le sillogi “Aurora spirituale”, “Respiro di presente”, “Dharma e Poesia”, “La dimensione degli angeli”, Ascesi sulla via della poesia”, “Odi alle mie reincarnazioni”, “Sulla via dell’eternità”, “D’amore e di carezze”, “A Dio il mio sguardo”, “Il golfo dell’anima”, “Diario di un poeta zen a passeggio per Roma”, “Il dubbio della solitudine”. Oltre alla poesia, pubblica il saggio “Vuoto Integrazione Amore”, la biografia filosofica “Ren Zen e il senso del vivere”, la raccolta di prose “Il mio spirito nel cinema”, la raccolta di lettere e anatemi “L’urlo del poeta”. Con lo pseudonimo Ren Zen pubblica in serie “Il piccolo libro del faraone”, “Il piccolo libro della luce”, “Pillole di pace interiore”, Vivendo Zen” e “Il piccolo libro del maestro”. Nel 2019 è uscito il primo album musicale: “Se ascoltassi”.