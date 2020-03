AT Media, PMI Innovativa di Alessandria, ha deciso di offrire qualche momento di svago tecnologico al pubblico in giornate così complesse per tutti. Utilizzando la tecnologia CoperniKo legata ai virtual tour video a 360° gli utenti potranno accedere virtualmente e visitare rilevanti siti artistici e culturali fruendo di un’esperienza immersiva molto simile a quella reale.

La Pinacoteca di Alessandria, il Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano, il Paraboloide di Casale Monferrato e le componenti del sito UNESCO piemontese Langhe, Roero e Monferrato degli Infernot saranno esplorabili da tutti i device. Questo anche utilizzando il tracciamento gestuale, modalità grazie alla quale è possibile navigare i video 360° da desktop tramite il semplice movimento della testa con l’ausilio della webcam del proprio dispositivo.

Una breve distrazione ed un piccolo regalo agli utenti che potranno conoscere virtualmente alcune delle incredibili realtà che il nostro bellissimo paese offre per poi,

quando si sarà tornati alla vita di tutti i giorni, decidere magari di visitarle e viverle di persona.





Di seguito i link:



VIRTUAL TOUR VIDEO 360° SITO UNESCO PIEMONTE LANGHE, ROERO E MONFERRATO DEGLI INFERNOT

SALE D’ARTE – PINACOTECA DI ALESSANDRIA (PREMIO INNOVAZIONE SMAU 2016)

PARABOLOIDE SI CASALE MONFERRATO

SANTUARIO DEL BAMBIN GESU’ – ARENZANO (GE)