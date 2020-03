Ricerca per:

n materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (“Coronavirus”) e in ottemperanza al DPCM del 01/03/2020, all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (Decreto n° 24 del 01/03/2020) e all’ulteriore Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 25 del 02/03/2020, la Direzione del Settore Comunale Urbanistica e Patrimonio -Servizio Impiantistica Sportiva di Alessandria ha disposto che, fino al giorno 8 marzo 2020 compreso , NON sia consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché delle sedute di allenamento , all’interno delle Palestre Scolastiche messe a disposizione delle diverse Associazioni Sportive utilizzatrici delle stesse .

Emergenza Coronavirus, Disposizioni del Comune di Alessandria per Palestre Scolastiche e Campo Atletica