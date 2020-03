Il dottor Giannandrea Valletta, in qualità di consigliere di Federfarma ed in rappresentanza delle Farmacie del Novese ha firmato un accordo con il presidente della Croce Rossa Italiana, comitato di Novi Ligure, dottor Davide Saccone, per attivare un servizio di consegna a domicilio gratuito. Il servizio è già attivo e consente a quei cittadini che a causa dell’emergenza Corona virus non possono o non devono uscire di casa di ricevere al proprio domicilio farmaci e medicinali dalla farmacia più vicina. E’ possibile usufruire del servizio telefonando al nr. 0143 20 20 attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutta la durata dell’emergenza sanitaria (temporaneamente prevista dal Governo fino al 3 aprile 2020). Possono accedere al servizio le seguenti categorie di utenti:  Persone con oltre 70 anni non autosufficienti.  Persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (oltre 37.5°).  Persone sottoposte alla misura della quarantena.  Persone risultate positive al virus COVID-19. Al telefono rispondono operatori della CRI che, dopo aver valutato i requisiti previsti, individuano la farmacia più vicina e forniscono all’utente tutte le istruzioni per inviare l’ordine. La farmacia riceve l’ordine e quando è pronto avvisa la CRI per il ritiro. Un milite, in uniforme e dotato di DPI (dispositivi protezione individuali), si reca presso la farmacia e ritira i farmaci anticipando gli eventuali importi dovuti (costo del farmaco o ticket). Infine i farmaci vengono consegnati dal personale CRI in busta chiusa all’utente, che provvederà al rimborso dei suddetti importi. La Croce Rossa Italiana è responsabile del corretto trasporto dei farmaci dalla farmacia all’utente e della protezione dei dati personale dello stesso. Il servizio è progettato anche per tutelare i farmacisti che già svolgono abitualmente il servizio di consegna a domicilio e che, in questo periodo di emergenza sanitaria, non possono mettere a rischio la continuità della loro preziosa opera. Le farmacie che hanno aderito al servizio sono: FARMACIA VALLETTA S.a.s Novi Ligure FARMACIA MOCCAGATTA S.a.s Basaluzzo FARMACIA BAJARDI S.a.s. Novi Ligure FARMACIA BIANCHI Pasturana FARMACIA BECCARIA S.n.c Novi Ligure FARMACIA LOFIEGO Tassarolo FARMACIA CRISTIANI S.n.c. Novi Ligure FARMACIA GIARA S.n.c. Novi Ligure FARMACIA MODERNA Novi Ligure FARMACIA NOVINOVE S.n.c. Novi Ligure FARMACIA NUOVA S.a.s. Novi Ligure FARMACIA PIEVE S.n.c Novi Ligure