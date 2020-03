Nell’ambito della ripartizione delle specifiche competenze istituzionali, confermata anche dai provvedimenti normativi volti al contenimento dell’emergenza “COVID – 19” o “Coronavirus, questa Prefettura ha svolto un ruolo di coordinamento delle azioni poste in essere dalle Amministrazioni dello Stato a supporto delle Autorità sanitarie locali: Regione, ASL e Comuni del territorio. In particolare, si sono tenute, a partire da lunedì 2 marzo, diverse riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presiedute dal Vice Prefetto Vicario Reggente, alle quali hanno partecipato i Vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Presidente della Provincia, i Rappresentanti del Comune di Alessandria e i Responsabili dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera.

Il Comitato ha curato il monitoraggio della situazione generale e, opportunamente integrato dal Sindaco di Tortona, ha approfondito le problematiche derivanti dalla conversione del Nosocomio di quella Città in “Covid Hospital”, decisa dalla Regione Piemonte, e le relative esigenze di vigilanza del presidio da parte delle Forze di Polizia.

Nell’occasione, è stata altresì disposta la vigilanza dell’Ospedale di Novi Ligure per il tempo strettamente necessario alla sanificazione e riapertura. Nella giornata di venerdì 6 marzo, unitamente agli Enti territoriali, all’ASL, all’ASO, alle Forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco, la Prefettura ha partecipato ad una videoconferenza indetta dalla Regione Piemonte e dalla Prefettura di Torino per condividere le linee interpretative dell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla prevenzione e al contrasto del contagio da COVID – 19, adottato il 4 marzo scorso.

Successivamente, nell’ambito della propria competenza in materia di locali di pubblico spettacolo, la Prefettura ha diramato a tutti i Comuni una circolare per richiamare l’attenzione sulla necessità della rigorosa attuazione, in tutti i locali pubblici, delle disposizioni e delle misure contenute nel decreto che – oltre a ribadire alcune norme igieniche fondamentali – stabiliscono una distanza minima tra gli avventori o i partecipanti a qualsiasi evento. Non è stato pertanto adottato, né avrebbe potuto esserlo in questa sede, alcun provvedimento di chiusura di locali, esercizi pubblici, centri commerciali, supermercati e negozi.

La Prefettura, unitamente alle Forze di Polizia e alle altre Amministrazioni dello Stato, continuerà a seguire attentamente la situazione per assicurare ogni possibile forma di leale collaborazione agli Enti territoriali e alle Autorità sanitarie, secondo le rispettive competenze.

Ufficio Stampa prefettura di Alessandria