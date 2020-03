Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Casale Monferrato hanno sequestrato n. 74 mascherine facciali in un negozio di articoli sanitari commercializzati in assenza dei requisiti di conformità. I finanzieri a seguito di attività info-investigativa hanno individuato un negozio di articoli sanitari che su prenotazione vendeva mascherine su misura in cotone “pelle d’uovo” al prezzo di 15,00 Euro cadauna. In particolare venivano prodotti dispositivi di protezione individuale di seconda categoria (mascherine) non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’apposito regolamento. Il titolare dell’attività commerciale si è pertanto reso responsabile della condotta prevista e punita dall’art. 14 del D.Lgs. 04/12/1992, n.475 così come modificato dal D.Lgs. del 19/02/2019, n. 17 per il quale è prevista la pena dell’arresto sino a sei mesi o dell’ammenda da 10.000 a 16.000 Euro trattandosi di reato di natura contravvenzionale. L’attività va inquadrata nel contesto emergenziale attuale che sta spingendo la cittadinanza a ricercare freneticamente i dispositivi di protezione individuale rischiando di acquistare prodotti non conformi e del tutto inidonei a garantire la sicurezza degli utilizzatori. La Guardia di Finanza, oltre a concorrere alle attività disposte dalla Prefettura di Alessandria circa i controlli da effettuare per garantire il rispetto dei provvedimenti governativi, nell’ambito delle proprie attribuzioni di Polizia Economico Finanziaria, sta assicurando la vigilanza del territorio tutelando la cittadinanza da ogni possibile fenomenologia illecita legata all’emergenza COVID-19.