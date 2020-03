In ottemperanza al DCPM dell’8 marzo 2020 i servizi della Biblioteca Civica rimarranno chiusi fino al 3 aprile 2020. Si ricorda che gli iscritti hanno la possibilità di usufruire gratuitamente della piattaforma MLOL (Media Library On Line), che permette di consultare periodici e prendere in prestito titoli online.

Coloro che non fossero ancora accreditati alla piattaforma possono richiedere l’iscrizione via email all’indirizzo biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it oppure telefonando allo 0143/76246 dalle ore 9.30 alle 12.00

Ufficio stampa Comune di Novi Ligure