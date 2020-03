Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il conducente e la neonata, trasportati presso l’Ospedale di Piacenza, venivano poco dopo dimessi, mentre la donna, viste le gravi lesioni subite, veniva trasportata con ausilio dell’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma dove risulta tutt’ora ricoverata con prognosi riservata. Sul posto intervenivano le pattuglie di questa Sottosezione per i rilievi del caso, personale del 118, Ausiliari alla Viabilità e personale dei VV.FF. a seguito di un principio di incendio del veicolo.

A causa del forte impatto, la moglie B.D. di 26 anni, passeggera anteriore, subiva un forte trauma cranico, mentre fortunatamente la figlia neonata, assicurata al sedile posteriore nell’apposito seggiolino, non riportava lesioni apparenti.

Nei giorni scorsi lungo l’A21 Torino-Piacenza, una famiglia di cittadini albanesi, residenti a Firenze e proveniente da Asti, rimaneva coinvolta in un incidente stradale autonomo. In particolare, K.M. 34enne alla guida di una Mini Cooper, perdeva il controllo dell’auto sul viadotto dell’Enel prospicente la città di Piacenza, andando a collidere violentemente contro il guard-rail della corsia di destra.