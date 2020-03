Come già apparso sui canali ufficiali del Comune di Tortona, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, veniamo a comunicare l’annullamento degli spettacoli di cartellone previsti al Teatro Civico “MISURA PER MISURA“, di mercoledì 11 marzo e “GERSHWIN SUITE /SCHUBERT FRAMES“, di sabato 28 marzo.

A breve comunicheremo le date di recupero degli spettacoli di cartellone in oggetto e le modalità di rimborso dei biglietti, che ovviamente invitiamo a conservare.

Comunichiamo altresì l’annullamento di tutti gli spettacoli previsti al Teatro Civico e qui programmati fino al 3 aprile 2020.

Anche in questo caso saranno comunicate al più presto le eventuali date di recupero.

Teatro Civico – Tortona