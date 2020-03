Proseguono i lavori sotto i portici di Oneglia. L’intervento di restyling è stato sospeso fino al 3 aprile per le difficoltà logistiche legate all’emergenza COVID-19, ma per ottimizzare i tempi è partito nelle scorse ore il cantiere di AMAT per la sostituzione di tutte le tubazioni che corrono sotto la pavimentazione. I lavori sono partiti da Via della Repubblica e si sposteranno successivamente in Via Bonfante.

“La verifica e l’ammodernamento dei sottoservizi sono lavori indispensabili affinché, una volta posata la nuova pavimentazione, non si debba più intervenire sulle infrastrutture provocando danni alla nuova installazione”, sottolinea l’assessore Laura Gandolfo, incaricata dal sindaco Claudio Scajola di seguire il cantiere. “Andiamo avanti, con attenzione e prudenza, per essere pronti, alla fine di questo evento disastroso, a far ripartire la città con tutta la forza che abbiamo e avremo. Un particolare ringraziamento a chi oggi è al lavoro per garantire che Imperia, pur rallentando, non si paralizzi”.