In queste settimane, i militanti di Azione Tortona stanno continuando a svolgere turni di volontariato ai varchi del Covid Hospital, a supporto degli operatori sanitari, e a collaborare nel progetto “Spesa Anziani”, a supporto della protezione civile, in accordo con ASL-AL e Comune di Tortona.

“La nostra comunità vuole contribuire in prima linea in questa difficile emergenza – spiega il responsabile Andrea Mantovani – perché per noi l’uomo comunitario dona se stesso senza chiedere niente in cambio, perché preferisce la continua lotta piuttosto della rassegnazione e perché sente di appartenere a qualcosa che è pronto a difendere”.

“In questi giorni, inoltre, durante i turni di presidio ai varchi dell’ospedale, abbiamo notato arrivare diverso materiale, donato da molte aziende del territorio, destinato proprio al nostro nosocomio. Ma ciò che spesso arriva, con sacrificio, dalle aziende, per ammirevole solidarietà, dovrebbe arrivare dall’Unione Europea o dal nostro governo, che invece, dopo aver dichiarato il primo stato di emergenza, ha mandato materiale sanitario in Cina – conclude Mantovani- questo dimostra che “comunità” è tutto ciò che ci lega nell’amore comune per la nostra terra, non invece quella dell’Unione Europea che ci vuole condannare definitivamente con il MES”.