A scanso di equivoci e di possibili e ulteriori modifiche pubblichiamo il testo dell’articolo pubblicato da Alessandria oggi da cui si vede chiaramente che la fonte da cui hanno “preso” la foto del Sindaco Chiodi (cioé da Oggi Cronaca) non è stata citata.

Ci vuole niente, è così difficile? Per qualcuno sembrerebbe dì sì.

Le foto che pubblichiamo sono a gratuita disposizione di tutti: c’è scritto in fondo all’home page del nostro giornale: tutti possono utilizzarle ma ad un’ unica condizione che citino che è stata “tratta” o “presa” o “da” Oggi Cronaca.