Si è conclusa con una conferenza stampa improvvisata sul momento la visita del Responsabile della Protezione civile del Piemonte, Mario Raviolo, all’ospedale di Tortona, chiuso in seguito all’emergenza Coronavirus.

L’appello di Raviolo alla popolazione di Tortona è che chi ha situazioni a rischio o è venuto a contatto con persone malate di rimanere in casa. Lo pubblichiamo integralmente di seguito. Ecco cosa ha detto Raviolo al termine della visita a Tortona.

“Dal punto di vista dell’unità di crisi regionale – ha detto durante la conferenza stampa di cui vedete le immagini in alto – noi facciamo un appello importantissimo tutti cittadini tortonesi: in questo momento tutti coloro che possono aver avuto contatti con pazienti o con familiari a rischio devono il più possibile rimanere a casa. E’ l’unico modo per controllare il contagio e non diffonderlo.”

“Quindi – ha aggiunto Raviolo alla presenza del Sindaco Federico Chiodi – stare a casa il più possibile per favore. Se dovete andare a fare la spesa evitate di andare di portare tutta la famiglia. Una persona sola per famiglia va nei negozi e nei centri commerciali e fa la spesa per tutta la famiglia. Quelli che possono avere avuto eventuali contatti o manifestassero febbre, tosse, e sintomi non si muovano da casa non devono uscire da casa ma devono contattare il medico curante e dare le informazioni al medico curante dopodiché il medico curante si farà carico e si interfaccerà con i servizi igiene e prevenzione che contatteranno questi pazienti li prenderanno in carico e li seguiranno dal punto di vista clinico ed epidemiologico telefonandogli due volte al giorno per sapere come stanno. Qualora qualcuno di questi cittadini manifestasse delle sintomatologie importanti come difficoltà respiratorie o altri problemi deve mettersi in contatto immediatamente con il 112. Queste sono le regole per favore vi chiediamo di aiutarci a diffonderle cerchiamo di aiutare i cittadini per limitare la diffusione del contagio. Non abbiamo altri strumenti se non questi.”

Nella foto in alto: mario Raviolo col Sindaco Federico Chiodi e il presidente dell’assemblea dell’ASl di Tortona Gianni Tagliani