Il decreto di sabato 28 marzo, con cui il Governo affida ai Comuni le risorse per i “buoni spesa”, è un fatto nuovo e importante. Sebbene le risorse siano ancora poche e restino ancora aspetti da chiarire rispetto alle modalità di erogazione dei contributi, giudichiamo infatti fondamentale aver coinvolto i Comuni che sono un presidio territoriale decisivo anche in questa fase. Proprio in questo spirito, come già ribadito nelle settimane scorse, siamo disponibili a fare la nostra parte nella gestione dell’emergenza in Città. In questo senso riterremmo utile l’apertura nei prossimi giorni di una unità di crisi che coinvolga stabilmente anche le opposizioni, seguendo in questo l’esempio del Governo nazionale. In questo contesto ci sembra fondamentale sollecitare l’Amministrazione novese affinché approvi il Bilancio comunale (Preventivo e Consuntivo) il prima possibile. Questo ci consentirebbe di gestire al meglio questa fase di emergenza e di rafforzare le misure che arrivano dal Governo. Come Gruppo Consigliare diamo la nostra massima disponibilità per gestire le necessarie riunioni in videoconferenza e per comprimere al massimo i tempi di approvazione (riducendo quanto più possibile i 40 giorni posti proprio a garanzia del dibattito con le opposizioni).

Gruppo consiliare Democratici per Novi Partito Democratico Novi Ligure Volt Novi Ligure Articolo Uno Novi Ligure 20xnovi Rocchino Sindaco – lista civica Partito Socialista Novi Ligure