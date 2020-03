Egregia redazione,

sono d’accordo nel chiudere le scuole.. Tanto non lo mandavo comunque io di mia spontanea volontà.. Ma non ha senso chiudere scuole se poi tutto il resto rimane aperto… Centri commerciali..palestre..bar.. Lavoro…

Se le persone continuano ad andare in posti chiusi e affollati il virus non andrà mai via. Continuiamo a contagiarci tutti a vicenda..

Dovrebbero fare pazienza tutti e chiudere tutto ma proprio tutto per almeno 20 giorni.. Si come dite voi il virus fa male solo a persone con già dei problemi .. ma cosa c’entra?? Il virus lo possono prendere tutti .. alle persone che stanno bene di salute è come un semplice raffreddore..ma non è che perché è un semplice raffreddore non può contagiare altre persone in questo caso persone con già dei problemi e che poi vanno incontro alla morte.

Lettera Firmata