In materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (“Coronavirus”) e in ottemperanza delle norme e disposizioni varate in materia, si comunica che sono chiusi all’utenza esterna i seguenti Servizi del Comune di Alessandria:  Ludoteca “C’è Sole e Luna” , Centro di riuso creativo “Re-Mix” e Centro famiglia “Mondi Tondi” . Si prevede la riapertura al pubblico di tali Servizi, salvo comunicazioni ulteriori, lunedì 9 marzo ;  U.R.P.-Ufficio Relazioni con il Pubblico . Il personale resta a disposizione per fornire tutte le informazioni all’utenza via telefono e per attività di back-office .

Ufficio stampa comune di Alessandria