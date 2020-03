È stata avviata una raccolta fondi per contribuire a reperire le risorse necessarie a realizzare un’importante iniziativa a beneficio di tutta la popolazione di Novi Ligure e del circondario. Il Laboratorio Analisi dell’Ospedale San Giacomo, che è anche a servizio di tutti i presidi dell’ASL, intende infatti attivare un sistema per eseguire test su prelievo di sangue che, in pochi minuti, evidenzia se la persona ha sviluppato anticorpi per il virus COVID – 19 in modo da indirizzare meglio le indagini mediante tampone rinofaringeo. I versamenti vanno effettuati a favore di: CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI NOVI LIGURE IBAN IT36J03111 48420 000000001057 indicando quale causale: “Raccolta fondi per laboratorio ospedale San Giacomo”

Si ricorda che il Decreto “Cura Italia” prevede incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare la norma concede una detrazione del 30%, fino a 30 mila euro, per i soggetti non imprenditori. Nei confronti dei soggetti titolari di reddito di impresa, invece, prevede l’estensione dell’art. 27 della legge n. 133 del 1999 e, quindi, l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle predette erogazioni liberali; deducibilità che, ai fini IRAP, interessa l’esercizio in cui viene effettuata l’erogazione.

Ufficio Stampa Comune di Novi Ligure