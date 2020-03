Le notizie tristissime che ci hanno raggiunto nelle ultime ore ci distruggono. La morte dell’ex Sindaco di Cremolino, Mauro Berretta, e del Sindaco di Vaprio d’Agogna, Guido Botticelli, ci sconvolgono. Uncem si unisce alle loro famiglie alle loro comunità. Si allunga un drammatico, tristissimo elenco di Amministratori che ci hanno lasciato negli ultimi giorni: Giorgio Valoti di Cene, Paolo Grassi di Fivizzano, Giovanni Malchiodi sindaco di Ferriere, e oggi Pierangelo Nonini di Novate Mezzola. Con loro, ci uniamo al cordoglio di tante persone con le quali Uncem collabora che hanno perso dei famigliari negli ultimi giorni. Questa giornata è tristissima per i territori, per la nostra Associazione, per la perdita di Amministratori locali che sono stati pilastri dei loro territori. A loro va la nostra profonda riconoscenza, la stima, il grazie. L’esempio e la dedizione profonda per le comunità, restano. Sono parte di noi che abbiamo condiviso pezzi di cammino. Resta il loro amore per famiglia, comunità, territorio. Questo li fa vivere“.

Lo affermano Lido Riba e Marco Bussone, Presidenti Uncem Piemonte e Uncem nazionale.