La principale cooperativa delle valli tortonesi, la Volpedofrutta perde uno dei pezzi più importnati: il presidente storico e l’attuale Responsabile commeciale, Giampiero Chiapparoli è morto.

E’ deceduto l’altro giorno presso l’ospedale di Varzi dove stato ricoverato all’ospedale di Varzi per difficoltà respiratorie ed era stato sottoposto alle cure e al protocollo precauzionale attivati per il coronavirus.

Se la Volepdofrutta è diventata così importante per il territorio e non solo, gran part e del merito va a Chiapparoli: era entrato come socio nel 1994 e da quel momento la cooperativa ha iniziato ha iniziato a fiorire con tante iniziative, incremento di soci e persino la presenza dei prodotti tortonesi dal Harrod’s a Londra dove era possibile trovare addirittura le pesche di Volpedo.

Giampiero Chiapparoli è stato presidente della Cooperativa dal 1995 fino al 2006.

Lascia la moglie, Renata Canevari, insegnante di matematica in pensione e i figli Roberto, che conduce un’azienda agricola a Volpedo ed Enrico che lavora nel settore bancario.