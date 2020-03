È attivo presso il Comitato CRI di Tortona il servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio.

CHI PUÒ USUFRUIRNE?

Persone con più di 65 (patologie a rischio e infezioni respiratorie, febbre +37.5), persone non autosufficienti, invalide al 100%, sottoposte a quarantena (sospetto o comprovato COVID-19)

Come funziona?

Ti serve un farmaco ma non puoi andare di persona in farmacia? Contatta il tuo medico curante, richiedi la ricetta e digli di contattare il nostro centralino. Un volontario andrà a ritirare la ricetta, poi alla farmacia più vicina e poi al tuo domicilio. Il pagamento dei farmaci, dopo rilascio dello scontrino, sarà consegnato direttamente ai nostri volontari.

Il servizio è attivo dal LUNEDÌ al SABATO dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Il servizio è attivo in tutti i territori del Comitato.