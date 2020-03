Ricerca per:

SALA 1 BAD BOYS FOR LIFE (V.M.14 ANNI) mercoledi 20.30 – 22.50 –

Di seguito la programmazione di domani, poi giovedì, come di consueto, quella con tutti i nuovi film

Oggi, martedì 2 marzo, sono ancora in visione i film di due settimane fa, ma già da domani e poi giovedì, la programmazione cambia con i nuiovi fil syulla schermo.

Su autorizzazione della Regione Piemonte ha riaperto al pubblico, dopo una settimana di stop la Multisala Megaplex Stardust di Tortona per cui è possibile – finalmente – ritornare al cinema.