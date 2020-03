Una paziente di 92 anni è deceduta nella serata di ieri all’Ospedale di Sanremo.

La donna residente a Bussana di Sanremo, trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso in mattinata, è risultata affetta da polmonite. L’ASL1 è in attesa dell’esito del tampone Covid-19 effettuato sulla paziente, i risultati arriveranno in giornata. La donna è la sorella del paziente di 75 anni, residente nella frazione di Bussana di Sanremo, deceduto il 6 marzo in Ospedale e risultato positivo al Coronavirus. Relativamente al primo decesso, come già comunicato, sono i scattati protocolli previsti ed è stato individuato il personale venuto a contatto con il paziente, immediatamente sospeso dal servizio. Il personale viene sottoposto in queste ore a tampone.

E’ in corso la ricostruzione dei contatti del paziente e verranno disposte le misure di sorveglianza come previsto in quest casi. L’ASL1 raccomanda ai cittadini di non andare al Pronto Soccorso né dal medico di famiglia in caso di presenza di sintomi (quali raffreddore, mal di gola, tosse e febbre o sintomi più gravi come polmonite o difficoltà respiratorie) ma di chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.

Si raccomanda inoltre di rispettare le misure igienico-sanitarie di prevenzione al contagio: lavarsi spesso le mani, coprire bocca e naso con fazzoletti monouso in caso di starnuti e tosse, evitare il contatto con persone che hanno infezioni respiratorie acute etc.

BOLLETTINO : Alle 13 di oggi, i pazienti positivi al Coronavirus, ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo sono 6. -Paziente di 72 anni della provincia di Bergamo, ricoverato dal 4 marzo, in discrete condizioni -Paziente di 51 anni, della provincia di Savona, ricoverata dal 1 marzo, in buone condizioni -Paziente di 73 anni, della Provincia di Savona, ricoverato dal 4 marzo, in discrete condizioni -Paziente di 57 anni, della provincia di Bergamo, ricoverato dal 6 marzo, in discrete condizioni -Paziente di 71 anni, della provincia di Imperia, ricoverata dal 5 marzo, in discrete condizioni -Paziente di 85 anni, della provincia di Imperia, ricoverato dal 4 marzo, in condizioni critiche.

Ufficio stampa Asl 1