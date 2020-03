Qualche bella notizie dopo i giorni bui appena trascorsi per Tortona: ecco l’aggiornamento quotidiano sulla situazione che riguarda il Coronavirus a Tortona:

Come anticipato ieri è stato attivato, oltre all’ufficio di relazioni con il pubblico, anche il numero telefonico 0131-865.504 attivo 24 ore su 24 a cui potranno rivolgersi i famigliari dei degenti ricoverati presso l’ospedale di Tortona affetti da COVID-19.

Per quanto riguarda il punto informazioni in piazza Cavallotti, aperto 24 ore su 24 con accesso limitato a cinque persone per volta, sarà possibile ricevere informazioni ed essere messi in contatto diretto con i medici che hanno in cura i pazienti, previa identificazione tramite documento d’identità e con il consenso del ricoverato.

Rimane sostanzialmente invariato il numero dei degenti attualmente ricoverati in ospedale: durante la notte è stato trasportato un paziente da Carmagnola (TO), positivo al COVID-19.

Una buona notizia è che sono stati dimessi i medici che ormai da diversi giorni erano stati trattenuti in via cautelativa presso l’ospedale: sono stati effettuati i tamponi e tutti i sanitari risultati negativi sono ritornati a casa. Riprenderanno servizio nei prossimi giorni. Un solo operatore è stato trovato positivo al test.

Ufficio stampa Comune di Tortona