Vista la situazione di emergenza Coronavirus come dalle ultime disposizioni ministeriali, il Presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Lorenzo Baldi ha disposto di chiudere gli uffici di sportello al pubblico fino a nuova comunicazione , eccezione fatta per l’Ufficio Protocollo.

Per la gestione delle pratiche si prega di contattare gli uffici competenti tramite i numeri telefonici e gli indirizzi mail presenti sul sito dell’Ente. I pacchi e tutta la documentazione cartacea dovranno essere consegnati esclusivamente all’Ufficio Protocollo di Palazzo Ghilini , mentre le pratiche riguardanti la Direzione Ambiente faranno riferimento all’Ufficio Protocollo sito in via Galimberti.

Ufficio Stampa Amministrazione provinciale di Alessandria