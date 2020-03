La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, nel corso degli ultimi giorni, ha aumentato sensibilmente i controlli del territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, impiegando un elevato numero di uomini, dedicando particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei furti e dei danneggiamenti. In particolare, sono stati ottenuti i seguenti risultati:

 i Carabinieri di Ottiglio , a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per invasione di fondo altrui e danneggiamento aggravato in concorso un 28enne di Moncalvo (AT) con precedenti di polizia, un 21enne di Cella Monte, un 1 8enne di Sala Monferrato e il fratello 16enne poiché, dal 1° al 25 dicembre 2019, si introducevano all’interno di un terreno agricolo di proprietà di un penanghese in cerca di tartufi, tagliando in più punti la recinzione che delimitava il terreno. Il riconoscimento dei quattro è stato possibile grazie alla visione dei filmati delle telecamere installate dal proprietario;

 i Carabinieri di Balzola , a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento un albanese 24enne di Villanova Monferrato, con precedenti di polizia, poiché a metà febbraio, verso le due di notte, nel corso di un diverbio con una persona non identificata, danneggiava un’AUDI A1 parcheggiata sulla pubblica via, provocando danni per circa 700 euro. L’identificazione del 24enne è stata possibile grazie all’impianto di videosorveglianza pubblico e al riconoscimento da parte degli operanti;

 i Carabinieri di Fubine hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato di gas metano un 54enne del posto, con precedenti di polizia, poiché, a seguito di sopralluogo dei Carabinieri e dei tecnici della società che fornisce il servizio presso la sua abitazione, veniva trovato un contatore e un allaccio abusivo alla rete del gas. La fornitura veniva interrotta e i tecnici provvedevano a mettere in sicurezza il contatore e la rete. pagina