Volete sapere quanti contagiati in italia hanno il Cronavirus? Ecco il link per trovare i dati in tempo reale: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Alle 23 di sabato 29 febbraio l’Italia è terza con 1.128 contagiati e 29 decessi.