Perdonate, ma quando ci vuole, ci vuole.

I dati relativi al Coronavirus sono quelli di ieri, mentre la popolazione è quella ufficiale al 31 dicembre 2019.

Cina: 1,38 miliardi di abitanti 89.199 infetti da Coronavirus e 3.177 morti cioé un morto ogni 396.893 abitanti

Stati Uniti: 327 milioni 932 mila abitanti, 116.505 infetti e 1.925 morti, uno ogni 112.037 abitanti

Italia: 60 milioni 359 mila abitanti, 92.472 infetti e 10.023 morti UNO OGNI 6.022 ABITANTI

Spagna: 46 milioni 746 mila abitanti, 72.248 infetti, 5.812 morti, uno ogni 8.043 abitanti

Germania: 83 milioni 19 mila abitanti, 56.202 infetti, 403 morti, uno ogni 829.000 abitanti

Francia: 66 milioni 990 mila abitanti, 38.105 infetti, 2.317 morti, uno ogni 28.912 abitanti

Iran: 83 milioni 527 mila abitanti, 35.408 infetti, 2.517 morti, uno ogni 33.185 abitanti

Regno Unito: 67 milioni 724 mila abitanti, 17.312 infetti, 1021 morti, uno ogni 66.331 abitanti

Svizzera: 8 milioni 500 mila abitanti, 14.076 infetti, 264 morti, uno ogni 32.196 abitanti

Olanda: 17 milioni di abitanti, 9.819 infetti, 640 morti, uno ogni 26.562 abitanti

Corea del sud: 51.289 mila abitanti, 9.478 infetti, 144 morti, uno ogni 356.173

Belgio: 11 milioni 359 mila abitanti, 9.134 infetti, 353 morti, uno ogni 32.178 abitanti.

ITALIA E SPAGNA sono la vergogna d’Europa!

A cosa è dovuto tutto questo? per la Spagna non sapremo cosa dire, ma per l’Italia il nostro Paese, due secondo gli esperti, i fattori che hanno determinato questo elevatissimo numero di morti: la popolazione anziana in quanto l’Italia forse il Paese con l’età media più alta al mondo dovuto ad una massiccia presenza di ultra 65enni e i comportamenti non consoni di tanti italiani che non hanno rispettano e non rispettano i continui appelli a non rimanere a casa.

I dati sono ufficiali e provengono dal sito https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6