“Oggi non si sono registrati nuovi casi positivi al coronavirus COVID-19 ad Acqui Terme. Attualmente sono ricoverati al Monsignor Galliano sette pazienti, di cui due provenienti dalla struttura ospedaliera di Alessandria. Ribadisco ai miei concittadini che bisogna stare a casa, evitando così che anche le normali attività quotidiane possano trasformarsi in occasione di infortunio e aggravare la pressione sul sistema sanitario locale in questo difficile momento. La situazione è sotto controllo, ma dobbiamo tutti rispettare le misure di precauzione per ridurre drasticamente il rischio di contagio. Diamoci una mano e insieme vinceremo questa sfida”. Lo afferma il sindaco Lorenzo Lucchini



Sospensione dei mercati cittadini



È stata firmata stamattina l’ordinanza che prevede la sospensione di tutti i mercati cittadini dal 12 al 25 di marzo. “Questa misura si è resa necessaria poiché non è possibile garantire lo svolgimento dei mercati nel rispetto dei criteri di sicurezza previsti dal decreto” chiarisce il primo cittadino.

Donazioni per l’Ospedale “Mons. Galliano”

Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha aderito e supporta la raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale “Mons. Galliano”, nata per iniziativa di Irene Valente e Elisa Oldrà con la collaborazione di Carmen Anania, Cristina Zaccone, Elisa Buzio, Giulia Cordasco, Anita Giuso, Andrea Griffi, Sandra Preite e Arianna Ratto. Sul sito www.gofoundme.com è attiva la campagna “Covid19 – Aiutiamo l’Ospedale di Acqui Terme” per raccogliere donazioni destinate all’acquisto di dispositivi medici e di protezione e dare così un segnale di partecipazione e vicinanza a tutti gli operatori che in questi giorni stanno lavorando strenuamente per fronteggiare questa emergenza . L’importo raccolto verrà interamente devoluto all’Associazione Monsignor Giovanni Galliano – Onlus (per donazioni dirette. Codice Iban: IT13Y0503447942000000030007; causale: Covid-19).



Sono istituiti due punti di raccolta delle donazioni presso l’Ufficio del Sindaco in Piazza Levi 12 e la Farmacia Centrale in Corso Italia 13.



Bollettino contagi – ore 19

