Il punto della situazione del sindaco Lorenzo Lucchini

“La situazione è sempre in evoluzione e al momento la crescita dei casi in città è contenuta. Proprio per questo motivo l’Ospedale risponde adeguatamente alle necessità. Tuttavia, resta più che mai perentorio attenersi rigorosamente alla disposizione di restare a casa, e spostarsi solo per motivi strettamente necessari: fatelo per voi, per i vostri cari e per tutto il personale sanitario che lavora incessantemente per fronteggiare questa emergenza. Stiamo lottando contro un nemico invisibile ed estremamente pericoloso, da cui possiamo tutelarci solo seguendo le semplici misure di prevenzione che l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito, come la disinfezione delle superfici degli oggetti di uso comune e quotidiano, ad esempio lo smartphone. Ci stiamo impegnando per contrastare l’epidemia con tutte le nostre forze e con tutti gli strumenti a nostra disposizione ”. Lo dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini





Appello per alloggi a disposizione del personale medico

Il Comune di Acqui Terme lancia un appello a supporto del personale sanitario che in questo momento deve allontanarsi da casa per preservare la propria famiglia, oppure essere trasferito temporaneamente nelle strutture che richiedono un potenziamento del numero di operatori destinati ai nuovi reparti allestiti per la cura ai malati di Covid-19. Si ricercano urgentemente alloggi a titolo gratuito per il personale medico e infermieristico. Chiunque desideri mettere a disposizione un proprio alloggio, potrà comunicarlo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico allo 0144.770.307, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00. “Si tratta di un gesto di solidarietà nei confronti di chi combatte in prima linea per questa emergenza. Il personale sanitario sta lavorando senza sosta con spirito di generosità e abnegazione, lottando al fianco di tutti i pazienti affetti da Covid-19. L’appello che abbiamo lanciato è stato già raccolto da alcune strutture alberghiere della città. Voglio personalmente ringraziare chi ha già offerto questa disponibilità; nei prossimi giorni pubblicheremo l’elenco completo sul sito del Comune di Acqui Terme”. Lo afferma il sindaco Lorenzo Lucchini.



Servizio di vendita a domicilio di generi alimentari e di prima necessità: l’elenco delle aziende sul sito istituzionale

Il Comune di Acqui Terme intende rendere noti i nominativi delle aziende di generi alimentari e di prima necessità che, munite di regolari permessi, intendano svolgere attività di vendita a domicilio, poiché tale attività rientra fra quelle consentite dal DPCM 9 marzo 2020 , in quanto utile a limitare lo spostamento delle persone, come raccomandato dalle disposizioni in vigore. Pertanto, coloro che siano in possesso di regolari permessi (comunali, igienico sanitari, ecc.) e intendano effettuare tale modalità di vendita, potranno inoltrare la propria adesione al Comune di Acqui Terme – Ufficio Commercio alla mail: commercio@comuneacqui.com comunicando i dati dell’azienda, il prodotto venduto e un recapito telefonico. L’elenco delle aziende verrà inserito sul portale comunale e messo a disposizione di tutte le forze dell’ordine, protezione civile, cittadini, per darne massima diffusione.



Prima riunione di coordinamento per il servizio di supporto psicologico



Si è tenuta stamattina presso il Comune di Acqui Terme la prima riunione di coordinamento del progetto “Nessuno si senta solo”, un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico rivolto alla popolazione. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Pentagramma con la collaborazione della Protezione Civile di Montabone e di Acqui Terme. Il servizio vuole essere uno strumento di prevenzione durante questo periodo di emergenza legata al coronavirus, per il supporto a chiunque dovesse sviluppare disagi psicologici significativi.



Bollettino – ore 19

I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 25, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme